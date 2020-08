Coronavirus nel Lazio, partono domani i test sierologici per il personale docente (Di mercoledì 19 agosto 2020) Partiranno da domani, giovedì 20 agosto, nel Lazio i test sierologici per il personale docente e più in generale per il personale in servizio nelle scuole. L’Unità di Crisi della Regione Lazio fa sapere che nell’ Asl Roma 2, ad esempio, sono già 334 le prenotazioni, mentre il numero complessivo di quelle dei docenti è di 1706. Leggi anche:Coronavirus nel Lazio, 43 le persone positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

NicolaPorro : Come nel 2011 l’operazione di creazione del panico è avvenuta attraverso lo #spread, oggi il giochino si ripete con… - Agenzia_Ansa : Va in #disco ma poi risulta #positiva, #tampone per 200 persone. Ragazza fa test dopo Malta ma non attende esito e… - borghi_claudio : @Cocci1309 @raf_federico @fabius10scudi @B0099 @luckyluciano83 Mannaggia, ce ne sono altri 43 a Jesolo… - cribio81 : RT @benq_antonio: Ovviamente i media ci fanno vedere solo parti tagliate o cose preparate. #Dimaio e #Lamorgese con una delegazione #italia… - Poesiaitalia : RT @Poesiaitalia: Queste cosiddette “Buchette del Vino” erano utilizzate dai vignaioli in Italia per vendere vino durante le pandemie di pe… -