Coronavirus nel Lazio, boom di nuovi casi, 75 nelle ultime ore: il 30% dei contagi viene dalla Sardegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono 75 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi 2/3 sono di importazione: il 30% dei casi proviene dalla sola Sardegna. Leggi anche: Fiumicino e Ciampino, ancora 5 casi positivi: al via il contact tracing internazionale Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 22 nuovi casi. Di questi, dieci sono di rientro dalla Sardegna, due dalla Spagna, uno dall’Ecuador e uno dal Kazakistan. Quattro casi hanno un link con il cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Virus, 2 nuovi casi: entrambi rientrati dalla Sardegna

Due nuovi casi di Covid-19 scoperti a Belcolle, ma solo uno riguarda un cittadino della Tuscia, residente a Marta, di ritorno da un soggiorno in Sardegna. Il secondo coinvolge una cittadina di Roma, u ...

