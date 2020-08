Coronavirus, negli Usa 1.346 vittime in un giorno. Fuga da New York: mai così tante case in affitto. Allarme in Corea: contagi ai massimi da marzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Usa EPA/JUSTIN LANE Operatori sanitari effettuano test sul Coronavirus a New YorkSono 43.226 i nuovi casi di Coronavirus negli Stati Uniti, mentre secondo la Johns Hopkins University sono 1.349 le vittime nelle ultime 24 ore. Un andamento comunque in calo rispetto agli ultimi 15 giorni, con i nuovi contagi calati del 17%, mentre i decessi frenano del 3% stando alle rilevazioni del New York Times. Ed è proprio dalla città di New York che arriva un altro effetto della pandemia che sta letteralmente svuotando le case, con ben 120 mila appartamenti messi in affitto tra giugno e luglio, con un aumento del 26% rispetto all’anno precedente. Una sostanziale inversione di tendenza, secondo il ... Leggi su open.online

petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - Agenzia_Ansa : #Scuola, con un caso sospetto, ipotesi di #test rapidi. Gli stessi usati negli aeroporti #coronavirus #ANSA - sole24ore : Coronavirus, negli aeroporti lombardi ancora niente test. Tamponi al via invece negli scali romani e veneti… - RosannaMarani : 136 giorni per tornare a casa: l’odissea di un cane bloccato negli Stati Uniti a causa del coronavirus - Faraone2016 : 136 giorni per tornare a casa: l’odissea di un cane bloccato negli Stati Uniti a causa del coronavirus -