Coronavirus, nave per la quarantena: andrà nel porto di Trapani (Di mercoledì 19 agosto 2020) La nave “GNV Aurelia” individuata per la quarantena dei migranti stazionerà nel porto di Trapani. Lo ha deciso il Ministero dell’Interno ascoltando le articolate e giuste obiezioni del territorio, evidentemente impreparato ad affrontare una simile emergenza. È quanto fa sapere il Presidente dell’UDC in Consiglio regionale, Giuseppe Graziano, che ha avuto rassicurazione in tal senso dagli stessi Uffici del Viminale, dopo che lo stesso nei giorni scorsi aveva inviato un’articolata missiva indirizzata al Capo di Gabinetto del Ministro, Bruno Frattasi, e al Prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio. «È un risultato importante per il territorio – dice Graziano – che attraverso i suoi rappresentati istituzionali ha saputo trasmettere alle istituzioni ... Leggi su meteoweb.eu

