Coronavirus Liguria, bollettino 19 agosto: 30 nuovi casi, 2 bambini in ospedale (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. E' il dato diffuso dalla task force sanitaria regionale al lavoro per l'emergenza che aggiorna anche circa i numeri dell'... Leggi su lanazione

