Coronavirus, le ultime news dal Mondo: superata la soglia dei 22 milioni di casi, oltre 91mila nuovi contagi tra USA e Brasile (Di mercoledì 19 agosto 2020) I contagi totali di Coronavirus nel Mondo hanno superato la soglia dei 22 milioni (22.136.954), secondo il conteggio della Johns Hopkins University. I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780mila (779.557), mentre le guarigioni sono 14.045.610. Gli Stati Uniti hanno registrato altri 44.579 casi di Coronavirus, per un totale che sale a 5.482.370. Rilevati anche altri 1.226 morti, per un totale di 171.821 vittime. Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 1.352 decessi legati al Coronavirus e 47.784 nuovi contagi. Il totale delle vittime sale a 109.888 e quello delle infezioni a 3.407.354. Il Brasile resta il 2° Paese più colpito dalla pandemia ... Leggi su meteoweb.eu

