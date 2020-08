Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Respinto il ricorso (Di mercoledì 19 agosto 2020) Le discoteche non riapriranno. L’ha stabilito la sentenza del Tar del Lazio che si è pronunciato sul ricorso fatto dai gestori Le discoteche non riapriranno, almeno per adesso. L’ha stabilito la sentenza del Tar del Lazio che si è pronunciato sul ricorso presentato della Silb Fipe, associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo che non ha accettato l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza il 16 agosto. “Ci criminalizzano” era stato il commento dei gestori dei locali notturni, sottolineando che erano stati i i primi a chiudere al lockdown e gli ultimi ad aprire a maggio. La decisione è stata presa dalla terza sezione quater del tribunale amministrativo attraverso un ... Leggi su bloglive

