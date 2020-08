Coronavirus, l’annuncio di Cuba: “Al via i test del vaccino sull’uomo” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Una speranza nella lotta contro il Coronavirus arriva da Cuba che, dopo la Russia, ha annunciato di essere pronta all’avvio dei test del vaccino su 600 volontari Tra i Paesi che stanno portando avanti una lotta contro il tempo per l’individuazione di un vaccino contro il Coronavirus c’è anche Cuba che, nelle scorse ore, ha … L'articolo Coronavirus, l’annuncio di Cuba: “Al via i test del vaccino sull’uomo” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

RaiNews : L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 - IsraelinItaly : L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti… - Giulio29375125 : RT @IsraelinItaly: L’annuncio è stato dato da Zeev Rothstein direttore del Centro medico dell’Hadassah Hospital di #Gerusalemme: tutti e tr… - edavid57edavid : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, l'annuncio di Mirante della Roma: 'Sono positivo al Covid': 'Ciao a tutti, come alcuni di voi sapranno sono… - Eurosport_IT : Nuove positività nel calcio italiano, dopo l'annuncio di #Mirante, il #covid19 arriva anche al Cagliari ???????… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’annuncio Vaccino Coronavirus, Putin: la Russia il primo stato ad averlo registrato Corriere della Sera