Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 agosto: morti, contagi, guariti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 19 agosto 2020. È di 15.360 (+271) persone attualmente positive, 35.412 (+7) morti, 204.506 (+364) guariti, per un totale di 255.278 (+642) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 71.095 tamponi a fronte dei 53.976 test effettuati nella giornata di ieri. Ieri i casi ... Leggi su tpi

Lunedì, per la prima volta in Italia, sarà sperimentata sull'uomo una dose di vaccino anti-Covid. Il test si svolgerà nei laboratori dello Spallanzani, che è riuscito a terminare, a cavallo di Ferrago ...

Domani World Mosquito Day,come difendersi da punture insetti

Nell'estate segnata dalla pandemia da Covid-19 gli italiani corrono a informasi di più via web ... Technical Manager di Rentokil Initial Italia. Se vengono avvistate zanzare (o si sente il ronzio), si ...

