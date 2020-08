Coronavirus in Toscana, allarme: 40 casi, oggi 19 agosto. Età media 38 anni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Un'esplosione: sono addirittura 40 i nuovi casi da Coronavirus, in Toscana, oggi 19 agosto (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). L'età media dei colpiti è 38 anni. In totale i casi da inizio pandemia sono 10.925 Leggi su firenzepost

regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #19agosto ?? 40 nuovi casi ?? 4.627 tamponi eseguiti ?? 25 ricoverati (+5 da ieri) ?? 5 i… - regionetoscana : #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scol… - SkyTG24 : Coronavirus, dalla Sardegna alla Toscana preoccupano i contagi dopo le serate in discoteca - COVIDbot_ITA : RT @regionetoscana: #covid19 Da domani #20agosto screening sierologico preventivo (gratuito e su base volontaria) per il personale scolasti… - COVIDbot_ITA : RT @regionetoscana: #covid19 Dati in Toscana, #19agosto ?? 40 nuovi casi ?? 4.627 tamponi eseguiti ?? 25 ricoverati (+5 da ieri) ?? 5 in te… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana Coronavirus Toscana, 40 nuovi casi e nessun decesso. Effettuati oltre 4.600 tamponi LA NAZIONE Coronavirus in Toscana, allarme: 40 casi, oggi 19 agosto. Età media 38 anni

FIRENZE – Un’esplosione: sono addirittura 40 i nuovi casi da coronavirus, in Toscana, oggi 19 agosto (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). L’età media dei colpiti è ...

Coronavirus, continuano i contagi. Due nuovi casi tra Latina e sud pontino e due fuori provincia

Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, trattati a domicilio, residenti nei comuni di Santi Cosma e Damiano (1) e Latina (1). Sono stati notificati, inoltre, 2 casi positi ...

FIRENZE – Un’esplosione: sono addirittura 40 i nuovi casi da coronavirus, in Toscana, oggi 19 agosto (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening). L’età media dei colpiti è ...Rispetto alla giornata di ieri, si registrano 2 nuovi casi positivi, trattati a domicilio, residenti nei comuni di Santi Cosma e Damiano (1) e Latina (1). Sono stati notificati, inoltre, 2 casi positi ...