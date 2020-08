Coronavirus, in Sardegna si allarga il focolaio dei ragazzi: 25 casi, 19 sono a Roma (Di mercoledì 19 agosto 2020) «I positivi alla fine saranno molti di più», aveva previsto l'altro giorno un esperto di tracciamento dopo che la ricostruzione della storia dei ragazzi di Roma Nord contagiati... Leggi su ilmattino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Regioni con… - Tg3web : Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus, anche perché si sono fatti ventimila tamponi in più. Pre… - SkyTG24 : Coronavirus in Sardegna, positivo in un resort a Santo Stefano: 475 turisti in quarantena - Federlouis : RT @Affaritaliani: Coronavirus, Sardegna: 21 contagiati in un resort, 470 turisti in isolamento - Mcclane272 : 21 su 300...starnutivano così fortemente che sono finiti in TI e ora lottano tra la vita e la morte... Andate a cag… -