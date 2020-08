Coronavirus, in Montenegro Posticipata La Riapertura a Ottobre: “Troppa Incertezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ancora troppa incertezza, ancora troppe le insicurezze sugli eventuali contagi da Covid nelle scuole. Per questo motivo le autorità del Montenegro hanno stabilito di posticipare la Riapertura delle scuole dal primo Settembre, come deciso tempo fa, al primo Ottobre. Come scrivono i quotidiani locali, la decisione deriva dalla proposta dell’unità di crisi sanitaria, secondo cui il regolare inizio della scuola, nonostante il sistema d’istruzione sia pronto, costituirebbe un rischio per la salute degli allievi. La situazione epidemiologica è sotto controllo ma ancora molto complessa. Il rinvio mensile riguardano tutti i gradi scolastici. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di infezione sono stati 47, con i casi attualmente attivi che sono ad oggi 1.017. Le vittime della nuova fase epidemica sono 71. Leggi su youreduaction

