Coronavirus, in Lombardia 91 nuovi casi: quattro le vittime (Di mercoledì 19 agosto 2020) commenta In Lombardia sono stati segnalati nelle ultime 24 ore 91 nuovi casi di Coronavirus, tra i quali 11 debolmente positivi. Secondo i dati della Regione Lombardia si contano 79 tra guariti e ... Leggi su tgcom24.mediaset

RegLombardia : #LNews Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+71) e nessun contagio a Cremona, Lecco, Lodi, Sondrio e Vare… - fanpage : #Covid19, in Lombardia si registra un incremento di casi in tutte le province - Agenzia_Ansa : Coronavirus: crescono i nuovi contagi, ma anche tamponi: 403 positivi. Le vittime sono 5. Veneto e Lombardia testa… - RegLombardia : #ricominciamosicuri Al rientro da Croazia, Grecia, Malta o Spagna contatta l’ATS di riferimento per il territorio i… - doloresebasta : RT @fanpage: #Covid19, in Lombardia si registra un incremento di casi in tutte le province -