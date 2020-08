Coronavirus in Italia, sale ancora curva contagi. Picco in Lombardia, Emilia e Lazio (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Continua, purtroppo, a salire la curva dei contagi nel nostro Paese: sono 255.278 i casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia con un incremento di 642 rispetto a ieri, quando erano stati 403. Lo comunica il bollettino quotidiano del Ministero della Sanità e della Protezione civile. I decessi salgono a 35.412: 7 più di ieri – quando erano stati 5 – di cui 4 solo in Lombardia. Aumentano anche i tamponi: 71.095 (per un totale di 7.713.154): in crescita rispetto a ieri, quando i test erano stati 53.976. Nessuna regione, purtroppo, può vantare oggi zero contagi. La Lombardia resta la Regione più colpita dal Coronavirus con 97.564 casi dall’inizio dell’epidemia: con un incremento di 91 ... Leggi su quifinanza

fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Le discoteche non andavano riaperte. Abbiamo molto più virus in Italia di quello che ci… - repubblica : Coronavirus nel mondo, il capo della task force Usa: 'Avrei voluto lockdown come l'Italia' [aggiornamento delle 12:… - TizianaFerrario : Penso sia utile rivedere che cosa è successo solo pochi mesi fa e che speriamo non accada mai più. Sono Nomi e vol… - 2tredici : Oggi 8 ricoverati in più in terapia intensiva, in TUTTA Italia. Ma una giornalaia (con rispetto per i veri giornala… - REN1pz : RT @serebellardinel: E' questo il supporto che #Salvini da ad una #Italia dove anche oggi i contagi #coronavirus sono in aumento fino a 642… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 642 nuovi casi e 7 decessi. Aumentano i tamponi e i malati in terapia intensiva (+8) Il Sole 24 ORE Amici Maria De Filippi, continuano i casting: l’appello ai concorrenti

Il coronavirus non ferma Amici di Maria De Filippi. La produzione continua i casting per la nuova stagione, l’edizione 2020 che partirà ufficialmente tra ottobre e novembre prossimo con il pomeridiano ...

Coronavirus: 45 positivi in Sicilia, 2 a Messina

Il numero più alto si registra a Catania con 23 nuovi casi, la maggior parte individuati attraverso il contact tracing mentre alcuni sono stati trovati positivi al coronavirus nel corso ... Non opere ...

