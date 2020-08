Coronavirus in Campania, oltre 2500 test rapidi effettuati: i risultati (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3-Sud mi ha comunicato i dati ufficiali ad oggi alle ore 14 dello screening per il Covid-19. Sono stati effettuati 2.500 test rapidi con i soggetti positivi che sono stati sottoposti secondo protocollo al tampone nasofaringeo e ad oggi sono tutti risultati negativi al Coronavirus”. A rendere noti i … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

