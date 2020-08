Coronavirus, impennata dei contagi: 624 nuovi positivi. Nessuna regione immune nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) impennata dei contagi e incremento di morti. Tornano ad allarmare i numeri dell'odierno bollettino del ministero della salute. nelle ultime 24 ore, si registra no 642 i nuovi positivi e 7 i morti. E' da giorni che si registra un alto numero di positivi, rispetto alle settimane precedenti. In tutte le regioni italiane nelle ultime 24 ore si sono registrati casi di Covid-19, Nessuna è rimasta immune. La regione con più nuovi casi, 91 è la Lombardia, 76 in Emilia Romagna, 75 nel Lazio, 59 in Veneto, 56 in Campania. Si superano i 40 casi anche in Sicilia, con 45. In Toscana 40. Balzo in avanti anche in Sardegna dove i nuovi casi sono ... Leggi su ilfogliettone

Ci sono 30 nuovi casi positivi in Liguria. Lo si evince dai dati flusso Alisa-Ministero resi noti da Regione Liguria. Tra i nuovi positivi, due persone rientrate da un viaggio all'estero, alcuni parte ...

