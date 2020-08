Coronavirus, il Tar del Lazio respinge il ricorso dei gestori contro la chiusura delle discoteche (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA – No alla riapertura delle discoteche. Il Tar del Lazio questa mattina ha respinto il ricorso dei sindacati delle associazioni da ballo contro l’ordinanza del ministero della Salute dello scorso 16 agosto, che aveva chiuso le discoteche e introdotto l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici. Si tratta di una decisione cautelare monocratica, in attesa di quella collegiale gia’ fissata per il 9 settembre. Leggi su dire

fattoquotidiano : Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori - massidanu : RT @petergomezblog: Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubblico… - MirkoRefatti : RT @petergomezblog: Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubblico… - petergomezblog : Coronavirus, le discoteche non riapriranno. Il Tar respinge il ricorso dei gestori: deve prevalere l’interesse pubb… - infoitsalute : Coronavirus in Italia, le news. Discoteche, il Tar boccia il ricorso dei gestori. DIRETTA -