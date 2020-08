Coronavirus – Il nuovo BOLLETTINO ufficiale: nuovo record dal 23 maggio, i dati di oggi 19 agosto 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 7 morti, 364 guariti e 642 nuovi casi (il dato più alto dal 23 maggio scorso) su ben 71.095 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,90% dei test processati e ci sono stati nuovi casi positivi in tutte le Regioni Italiane: quelle con il più alto numero di nuovi casi sono: Lombardia (91), Emilia Romagna (76), Lazio (75), Veneto (59), Campania (56), Sicilia (45) e Piemonte (42). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 255.278 casi totali 35.412 morti 204.506 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 15.360, ma aumenta sensibilmente il numero degli asintomatici in isolamento domiciliare (che sono oltre il 94% del totale). I ... Leggi su sportfair

