Coronavirus, il focolaio di Porto Rotondo. Parlano i figli di Alemanno e di Perego: «Abbiamo fatto il tampone» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si trovavano tutti nella stessa discoteca, il Country Club di Porto Rotondo, in Sardegna. Dietro alla console, il 9 agosto, il dj popolare tra i “regà” di Roma Nord, Lorenzo Palazzi. Da quando si è diffusa la notizia che l’artista è risultato positivo al Coronavirus l’allarme è divampato nelle chat di Whatsapp dei ragazzi che, dalla Capitale, si trovavano in Sardegna per la serata-evento “Blackhole”. Tra loro, anche Manfredi Alemanno, figlio dell’ex sindaco di Roma, e Riccardo Carnevale, figlio della conduttrice Paola Perego. Nella corsa per sottoporsi al tampone ci sono finiti anche loro. Dopo quattro giorni di attesa, Carnevale è riuscito a effettuare il test: ... Leggi su open.online

