Coronavirus, il bollettino del 19 agosto: aumento di casi in Sicilia (+45) e in Italia (+642) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Aumentano ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: sono 45 nelle ultime 24 ore in Sicilia e aumentano anche i ricoveri, 61, ma con due in più in terapia intensiva, in tutto 8. Gli attuali positivi... Leggi su feedpress.me

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 agosto: 642 nuovi casi e 7 morti nelle ultime 24 ore - SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - Agenzia_Italia : Casi ancora in aumento: oggi 642 nuovi contagi e 7 decessi - quotidianopiem : Coronavirus Piemonte, il bollettino del 19 agosto 2020: salgono i contagi, 1 decesso ma non di oggi - Telesardegna : Coronavirus in Sardegna: il bollettino della Protezione Civile del 19 agosto -