Coronavirus, il bollettino del 19 agosto: 45 nuovi casi in Sicilia, 10 nel palermitano (Di mercoledì 19 agosto 2020) La piaga Coronavirus continua ad affliggere il mondo intero.I contagi giorno dopo giorno non si arrestano sebbene negli ultimi mesi siano scesi notevolmente alla pari delle persone che purtroppo hanno perso la vita a causa del Covid-19. Sono 642 i nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia, il totale sale a 255.278. In crescita anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, da 58 si è passati a 66; al momento i positivi sono 15.360. La Protezione Civile, come di consueto, ha rilasciato i dati concernenti i dati odierni: la notizia negativa è legata a chi purtroppo non ce l'ha fatta (7). Ecco il riepilogo.Attualmente positivi: 15.360 (+271) Deceduti: 35.412 (+7,) Dimessi/Guariti: 204.506 (+364,) Ricoverati in Terapia Intensiva: 66 (+8) Tamponi: 7.713.154 (+71.095) ... Leggi su mediagol

