Coronavirus, Galli avvisa: “Il problema più grave sono i trasporti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il tema del Coronavirus è sempre molto attuale sul territorio italiano con possibili nuove restrizioni: torna a parlare il professor Massimo Galli Il Coronavirus continua ad essere molto presente in Italia e non solo. E così è tornato a parlare il professor Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che ha svelato … L'articolo Coronavirus, Galli avvisa: “Il problema più grave sono i trasporti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

