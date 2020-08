Coronavirus, Francesco Broccolo: «Carica virale altissima in una ragazza di 20 anni. Non succedeva da marzo, a scuola ci saranno contagiati nelle classi» – Numeri in chiaro (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Da una settimana stiamo riscontrando una Carica virale (ossia il numero delle copie di materiale genetico del nuovo Coronavirus presenti in un millilitro di materiale biologico prelevato con il tampone, ndr) molto alta, la stessa di marzo. È preoccupante soprattutto perché riguarda ragazzi, tutti asintomatici, che vanno in giro liberamente non sapendo di essere infetti. Sono dei super diffusori. C’è anche una 20enne, asintomatica, con una Carica virale oltre il miliardo di copie. Numeri che prima vedevamo soltanto nelle Rsa, tra gli anziani». A parlare a Open è Francesco Broccolo, virologo dell’Università Bicocca di Milano e direttore del laboratorio Cerba del ... Leggi su open.online

