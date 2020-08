Coronavirus, focolaio club Porto Cervo: 20enne ricoverata con polmonite allo Spallanzani (Di mercoledì 19 agosto 2020) È ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma con polmonite da Covid una ventenne della zona Nord della Capitale dopo essere stata per una settimana in Sardegna ed aver frequentato intensivamente con le amiche locali di Porto Cervo come il Billionaire di Briatore, il Just Cavalli club, la discoteca The Temple, il Canteen di Poltu Quatu. In isolamento allo Spallanzani anche tre ragazzi che stavano trascorrendo le vacanze al Circeo. Il Billionaire ha già chiuso la stagione 2020. Ad influire sulla decisione, presa ieri, non solo la stretta nazionale sulle discoteche e gli altri locali da ballo, ma anche le ulteriori restrizioni imposte dal sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, che dopo gli 11 casi di positività ... Leggi su ilfattoquotidiano

