Coronavirus e vaccino: anche Cuba fa passi avanti, tra pochi giorni iniziano le sperimentazioni cliniche (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cuba ha annunciato che la prossima settimana inizieranno le sperimentazioni cliniche del vaccino, sviluppato nel Paese, contro il Coronavirus: i test dureranno per almeno 6 mesi, secondo quanto riporta il Registro pubblico Cubano delle sperimentazioni cliniche. Il farmaco, sviluppato dall’istituto statale Finlay Vaccine, si chiamerà Soberana 01. La sperimentazione clinica dovrebbe coinvolgere oltre 600 persone di età compresa tra i 19 e gli 80 anni: sarà articolata in due fasi, la prima delle quali inizierà tra pochi giorni. Lo studio del vaccino, i cui risultati saranno pubblicati il 15 febbraio, ha lo scopo di “valutare la sicurezza ed il potenziale ... Leggi su meteoweb.eu

