Coronavirus, è boom di casi in Spagna. Nuovi contagi in Germania (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Torna a crescere il numero di contagi in Germania, mentre in Spagna si registra un picco di oltre 2.100 Nuovi casi in 24 ore. In Europa dunque l’epidemia sembra tornata a correre: il ministero spagnolo della Sanità ha contato ieri 5.114 contagi da Coronavirus, di cui 2.128 diagnosticati nelle ultime 24 ore. Il giorno prima i Nuovi casi erano stati 1.833, secondo quanto riferito dall’agenzia Efe. Il Robert Koch Institut annuncia 1,390 nuove infezioni in Germania, in una sola giornata, dopo i dati incoraggianti del giorno prima che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana. Obbligo delle mascherine in FranciaIntanto, in Francia, dove è salito oltre i 3mila, il numero dei ... Leggi su quifinanza

