Coronavirus, De Luca: “Nuovi contagi per incredibile superficialità, evitare viaggi all’estero” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il governatore Vincenzo De Luca annuncia il via ai tamponi all’aeroporto di Capodichino: “Situazione sotto controllo, ma senza senso di responsabilità tutto diventa più difficile e grave”. “Basta comportamenti irresponsabili”: l’alt arriva dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che – dopo i nuovi contagi dai vacanzieri di ritorno – annuncia il via ai … Leggi su 2anews

