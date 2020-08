Coronavirus, D’Amato: ‘I giovani ricoverati testimoniano che il Covid non è uno scherzo’ (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tra i ricoverati per il Coronavirus ci sono anche tanti giovani. Tre pazienti, legati al cluster di Porto Rotondo in Sardegna, si trovano attualmente allo Spallanzani. Le loro condizioni cliniche sono buone e nessuno ha bisogno di supporto respiratorio. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, boom di nuovi casi, 75 nelle ultime ore: il 30% dei contagi viene dalla Sardegna ‘Non mi sorprende affatto che le valutazioni cliniche abbiano spinto i medici al ricovero per alcuni giovani. Il Covid-19 non è uno scherzo e non va sottovalutato. Colpisce indistintamente se non si mettono in atto le necessarie precauzioni. L’Aumento dei casi è diametralmente collegato al calo di attenzione che c’è stato e a chi ne ha sottovalutato gli effetti. Ovviamente ... Leggi su ilcorrieredellacitta

