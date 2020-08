Coronavirus, da domani prenotabile il test sierologico per il personale scolastico (Di mercoledì 19 agosto 2020) ... mentre chi prenoterà il test tramite il sito https://rientroascuola.sanita.toscana.it potrà consultare l'esito del test direttamente nel proprio FSE - Fascicolo Sanitario Elettronico, raggiungibile ... Leggi su lagazzettadelserchio

Al via da domani, 20 agosto, in Toscana, le attività per lo screening sierologico preventivo del personale docente e non docente, in previsione dell’apertura del prossimo anno scolastico. Come da ...

