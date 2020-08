Coronavirus: Cuba avvia test del suo vaccino Soberana 01 (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - L'AVANA, 19 AGO - Cuba avvierà il 24 agosto la prima fase di test clinici del suo candidato vaccino contro il Covid-19, i cui risultati saranno disponibili in gennaio 2021. Lo ha reso noto il ... Leggi su corrieredellosport

L'AVANA (Cuba) - Dopo quello russo, che inizierà ad essere distribuito a ottobre, quelli di Argentina-Messico e Cina, ne è arrivato uno nuovo da Cuba. Sono già diversi i prototipi di vaccino per il co ...L'AVANA (Cuba) - Sono già diversi i prototipi di vaccino per il coronavirus che sono stati annunciati nei giorni scorsi. Dopo quello russo, che inizierà ad essere distribuito a ottobre, quelli di Arge ...