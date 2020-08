Coronavirus, Cts: 'Garantire quanto prima distanziamento in ogni scuola' (Di mercoledì 19 agosto 2020) L'obiettivo di 'Garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale' è stato ribadito nella riunione odierna del Cts. Il Comitato ha confermato in merito il parere ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : #Covid, il ritorno in classe Cts: sì alla mascherina a scuola. Miozzo: 'Se c'è un positivo si valuta caso per caso'… - SkyTG24 : Il coordinatore del CTS ha anche sottolineato come sia necessario che “i giovani abbiano comportamenti virtuosi”:… - Agenzia_Ansa : #Cts, garantire quanto prima il #distanziamento in ogni #scuola. '#Ripartenza il 14 settembre è priorità assoluta p… - cstambul : RT @CesareSacchetti: Il Cts dice sì alla mascherina a scuola a settembre. È lo stesso comitato che a febbraio diceva che la mascherina serv… - AgnelloMistico : RT @CesareSacchetti: Il Cts dice sì alla mascherina a scuola a settembre. È lo stesso comitato che a febbraio diceva che la mascherina serv… -