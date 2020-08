Coronavirus, cresce l’allarme: siamo a quota 642, cinque regioni hanno avuto più di 50 casi in 24 ore. 7 morti – Il bollettino della Protezione Civile (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il bollettino del 19 agosto Oggi i casi di Coronavirus in tutta Italia sono +642 mentre ieri +403, il giorno prima +320. Secondo i dati dell’ultimo bollettino della Protezione Civile, il totale dei contagi è salito a quota 255.278. Le vittime, oggi 19 agosto, sono +7 contro +5 decessi di ieri e +4 del giorno prima. Il numero dei morti raggiunge quota 35.412. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono +71.095 per un totale di 7.713.154 dall’inizio della pandemia. Ieri i tamponi eseguiti erano stati +53.976, mentre il 17 agosto soltanto +30.666. I ricoverati, allo stato attuale, sono 866 (+23 rispetto a ieri). Sale anche il numero dei pazienti in terapia intensiva che oggi sono ... Leggi su open.online

Continuano a crescere in maniera esponenziale i contagi da Covid19 in America Latina, ormai focolaio mondiale del coronavirus. Allarme in Brasile, dove nelle ultime 24 ore sarebbero morte a causa dell ...

Meeting di Rimini, Gian Carlo Blangiardo/ I giovani hanno smesso di cercare lavoro per colpa del Covid-19

è il fenomeno “preoccupante” che sta emergendo dopo la fase più acuta del Covid-19 che ha visto, da febbraio a oggi, una perdita di 600mila posti di lavoro solo in parte recuperata nei mesi seguenti. ...

