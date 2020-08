Coronavirus, Conte: “Mai autorizzata la riapertura delle discoteche” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Il governo non ha mai autorizzato l’apertura delle discoteche“: è quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Abbiamo sempre ritenuto impensabile che in una discoteca si possano mantenere distanze e indossare le mascherine. E’ chiaro che sono luoghi privilegiati di diffusione del contagio. Alcune Regioni, tuttavia, hanno voluto adottare protocolli sanitari ritenendoli compatibili con la riapertura delle discoteche“. “Abbiamo lasciato fare per alcuni giorni, ma quando abbiamo constatato che la curva epidemiologica rischiava di risalire siamo intervenuti e in Conferenza delle Regioni abbiamo, ancora una volta, dato tutti prova di grande collaborazione, convincendo anche i presidenti ... Leggi su meteoweb.eu

LegaSalvini : ++ IL VIRUS VIENE DALL'ESTERO E LUI SE LA PRENDE CON GLI ITALIANI. SALVINI SMASCHERA LE FOLLIE DI CONTE ++ - matteosalvinimi : ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sba… - LegaSalvini : == ?? ULTIM’ORA - CORONAVIRUS, AVVISO DI GARANZIA A CONTE E MINISTRI DA PM ROMA == ---------------- 11:50 (AGI) -… - Toni03890305 : RT @Teresat14547770: Un altro dossier inchioda il governo: 'L'Italia non era pronta per il Covid' - - REstaCorporate : Un grazie di cuore a #Conte, la sua accorta gestione #COVID19 ci sta salvando dall'onda lunga del ritorno della pan… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Coronavirus, Er Faina contro Conte e Azzolina: "Non azzardatevi", ricoperto di insulti LiberoQuotidiano.it CORONAVIRUS: CINQUE NUOVI CASI IN ABRUZZO, CONTAGIATA ANCHE UNA BAMBINA DI 4 MESI

L'AQUILA - C'è anche una bimba che, nata in pieno lockdown, non ha ancora compiuto quattro mesi tra i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore in Abruzzo. Sono in tutto cinque. Oltre alla ...

NESSUN DECESSO, LA MAPPA DEI CONTAGI

L'AQUILA - Sono complessivamente 3570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (uno dei quali trasferito dalla Regione L ...

L'AQUILA - C'è anche una bimba che, nata in pieno lockdown, non ha ancora compiuto quattro mesi tra i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore in Abruzzo. Sono in tutto cinque. Oltre alla ...L'AQUILA - Sono complessivamente 3570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (uno dei quali trasferito dalla Regione L ...