Coronavirus. Come cambiano i funerali: location nel verde, urne a cuore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Come Coronavirus, come leggere il bollettino della Protezione Civile e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Coronavirus: 20 da Barcellona ad Alghero, 16 persone avevano il test

Ne erano prenotate sessanta, ma hanno viaggiato venti persone a bordo dell’aereo della compagnia Vueling partito dallo scalo di “El Prat” di Barcellona e atterrata poco dopo le 11.30 all’aeroporto “Ri ...

Oggi Mario Draghi ha detto che la sua generazione ha rubato il futuro ai giovani

Vi abbiamo rubato il futuro per trent’anni – “una delle forme più gravi di disuguaglianza” – e adesso per combattere il Coronavirus abbiamo deciso ... che ne hanno applaudito le parole, come se ...

