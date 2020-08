Coronavirus, Cicchitto (Rel): “Per una serie di irresponsabilità non siamo ancora attrezzati per la fase 2” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Dedicato ai moderni untorelli; oltre ai buffoni da tastiera esistono anche gli incoscienti da orchestrina che ritenendo di essere immuni, stanno andando in giro a far danni fra i loro coetanei e poi fra tutte le altre persone, dalla Sardegna alla Toscana a Roma. Questi incoscienti untorelli sono ispirati da cattivi maestri che da giorni stanno spiegando che in Italia il virus è indebolito e quindi si può far di tutto. Non parliamo poi di chi, in pieno conflitto di interessi, essendo proprietario o proprietaria di discoteca, spiega che li si può far di tutto perché tutto è tranquillo. Ciò detto a sua volta il governo ha certe responsabilità perché non doveva consentire l’apertura delle discoteche dove tutti sanno – tranne chi è interessato per business – che il distanziamento fra le persone ... Leggi su romadailynews

