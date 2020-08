Coronavirus, boom di contagi in Italia: mai così tanti dalla fine di maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sette morti e 642 nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono i numeri forniti dal ministero della Salute e relativi alle ultime 24 ore. Sale così a 255.278 il numero dei casi totali, mentre il totale dei decessi nel Paese è di 35.412. Nessuna Regione a zero contagi nelle ultime 24 ore, mentre l’incremento più alto si è registrato in Lombardia con 91 casi, seguita dall’Emilia Romagna con 76 e dal Lazio con 75. Rispetto a ieri si registrano altri 271 attualmente positivi, per un totale di 15.360: 866 sono ricoverati con sintomi, 66 in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri) e 14.428 in isolamento domiciliare. Sono invece 364 i nuovi guariti/dimessi, per un totale di 204.506. L’incremento dei tamponi nelle ultime 24 ore è di 71.095, per un totale di 7.713.154 tamponi effettuati e di ... Leggi su caffeinamagazine

fattoquotidiano : Coronavirus, in Francia è boom di casi: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Record da maggio in Corea… - petergomezblog : #Coronavirus, in Francia boom di contagiati: 3.300 in un giorno. Numero più alto da tre mesi. Oms: “Nel mondo 294mi… - repubblica : Coronavirus nel mondo: boom di contagi in Europa, record in Francia, Spagna e Germania [aggiornamento delle 08:36] - zazoomblog : Coronavirus oggi 7 morti e 642 nuovi casi: nuovo record dal 23 maggio ma c’è un boom di oltre 71 mila tamponi. Il 9… - Siciliano741 : RT @ag_notizie: Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, uno nell'Agrigentino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di casi in Spagna: 2.128. Francia, mascherine obbligatorie negli uffici Il Fatto Quotidiano Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, dieci in provincia di Palermo

17:43Covid19 Sicilia, cresce l’allarme, 45 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore 17:43Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, dieci in provincia di Palermo 17:37Coronavirus, in Sicilia ...

Covid19 Sicilia, cresce l’allarme, 45 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore

17:43Covid19 Sicilia, cresce l’allarme, 45 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore 17:43Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, dieci in provincia di Palermo 17:37Coronavirus, in Sicilia ...

17:43Covid19 Sicilia, cresce l’allarme, 45 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore 17:43Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, dieci in provincia di Palermo 17:37Coronavirus, in Sicilia ...17:43Covid19 Sicilia, cresce l’allarme, 45 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore 17:43Coronavirus, boom di contagi in Sicilia: 45 nuovi casi, dieci in provincia di Palermo 17:37Coronavirus, in Sicilia ...