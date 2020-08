Coronavirus, boom di casi in Spagna: sono oltre 3.700, 1.500 solo a Madrid. In Germania è record dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue. Croazia, mai così tanti contagi (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Germania ha fatto registrare un altro primato negativo, mentre si trova nel bel mezzo della seconda ondata di Coronavirus. Il numero dei contagi continua a crescere e nelle ultime 24 ore, secondo l’Istituto Robert Koch, ne sono stati registrati 1.510: un dato mai così alto da più di tre mesi e che porta il totale dall’inizio della pandemia a 226.914. Per trovare un bollettino peggiore si deve tornare indietro al 1 maggio, quando le infezioni accertate erano state 1.639. Grave anche la situazione in Spagna, dove i contagi giornalieri sono addirittura 3.715, con 127 nuove vittime. Madrid è la comunità autonoma più colpita con 1.535 nuovi infetti, seguita da Paesi Baschi (+472), e Aragona ... Leggi su ilfattoquotidiano

