Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (19 agosto 2020) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo la decisione di chiudere tutte le discoteche nazionali e mettere l’obbligo di mascherina dalle 18 alle 6 del mattino, sono scattate le polemiche su tutta la penisola, soprattutto da parte di chi si sente in difficoltà come i gestori di locali e discoteche. Sono tanti i vip che hanno dato il loro contributo parlando … L'articolo Leggi su dailynews24

SkySport : ULTIM'ORA ROMA Antonio Mirante positivo al test Covid-19 Lo rende noto lo stesso portiere su Instagram ?… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 agosto: 642 nuovi casi e 7 morti nelle ult... - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, ultime news: si abbassa l'età media del contagio. DIRETTA - Gazzetta_it : #Coronavirus: il bollettino di oggi - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i dati di oggi 19 agosto - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.In Toscana 40 positivi in più rispetto a ieri per un totale di 10.925 da inizio emergenza. L’età media dei 40 casi odierni è di 38 anni circa. I tamponi eseguiti sono 4.627. Non si registrano nuovi ...