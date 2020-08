Coronavirus, bollettino del 19 agosto: 642 nuovi casi e 7 morti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Preoccupano i dati dell’ultimo bollettino sul Coronavirus in Italia: nuovo boom di casi dal 23 maggio, con incrementi importanti in Lombardia e in Emilia Romagna. Nessuna Regione è al momento a zero contagi. Ancora in aumento il numero di contagiati dal Coronavirus in Italia. Delle cifre che preoccupano, dato che con oggi si raggiunge il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

