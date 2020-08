Coronavirus, bollettino 19 agosto: mai così tanti contagi da maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dopo il rallentamento di ieri, oggi i contagi da Coronavirus sono ripresi a salire prepotentemente: i numero si avvicinano a quelli di tre mesi fa. Ieri l’illusione dopo i dati di lunedì. Oggi il virus torna con prepotenza a contagiare in Italia. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 642. 7 le vittime registrate, di cui solo in Lombardia sono 4, dove c’è una nuova impennata di casi (91), così come nel Lazio, dove i nuovi positivi sono 71. In crescita anche i tamponi: 71mila, quasi 20mila in più di ieri. In Lombardia (+91) e Emilia Romagna (+76) i maggiori incrementi di contagiati. Questi i dati del ministero della Salute, secondo cui il totale dei casi di Coronavirus in Italia registra quota ... Leggi su chenews

