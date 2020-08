Coronavirus: Australia vuole rendere il vaccino obbligatorio (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 19 AGO - Il primo ministro Australiano, Scott Morriison, ha detto di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che il suo governo ha firmato un accordo con la ... Leggi su corrieredellosport

In Australia il primo ministro Scott Morrison ha affermato che se il vaccino contro il Covid-19 sarà davvero efficace lo distribuirà in modo gratuito. In tutto il mondo si continua a parlare dei vacci ...(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il primo ministro australiano, Scott Morriison, ha detto di volere rendere obbligatorio il vaccino contro il Covid-19, dopo che il suo governo ha firmato un accordo con la soci ...