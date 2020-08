Coronavirus, aumentano i contagi: preoccupazione per le terapie intensive (Di mercoledì 19 agosto 2020) aumentano di nuovo i contagi di Coronavirus sul territorio italiano, e questa volta si parla di un contagio diffuso che non risparmia nessuna zona del territorio italiano. Aumenti in tutte le regioni Ieri, il bollettino giornaliero parlava di 403 nuovi casi: oggi il numero sale a 642 persone contagiate. Sono 7 le vittime nelle ultime 24 ore, e 364 i guariti (anche quest’ultimo numero è in salita). È anche aumentato il numero dei tamponi effettuati, da 71.095 a 53.976. Sicuramente, come era stato preventivato dagli esperti, il turismo ed il maggiore movimento delle persone, nonché l’intensificazione della movida, hanno provocato un aggravarsi della situazione. I numeri regione per regione La situazione è peggiorata in ogni regione. Al nord i numeri ... Leggi su thesocialpost

