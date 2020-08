Coronavirus Asl Roma 6, tutti gli aggiornamenti: 14 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sono 14 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati nelle ultime 24 ore dall’Asl Roma 6 (Castelli Romani e litorale che comprende i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno). Tra questi, sei casi provengono dalla Sardegna, due da Malta, uno dalla Spagna e due sono contatti di casi positivi già noti ed isolati. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, boom di nuovi casi, 75 nelle ultime ore: il 30% dei contagi viene dalla Sardegna Risultata positiva una donna di 34 anni di origine maltese residente a Nettuno. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La 34enne è in isolamento domiciliare, mentre i componenti del suo nucleo familiare sono in isolamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta

