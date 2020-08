Coronavirus, allarme Roma: chi è il positivo dei giallorossi (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’annuncio del calciatore della Roma risultato positivo al Coronavirus, tramite il suo profilo Instagram: “Sto bene, non ho sintomi” Momenti di ansia a Trigoria. Il calciatore della prima squadra risultato positivo al Coronavirus è Antonio Mirante. Il portiere della Roma lo annunciato sul suo profilo Instagram tramite una storia. “Sono risultato positivo al test del covid – continua il calciatore – mi sento bene, spero di guarire presto”. Mirante si trova adesso in isolamento ed è in buone condizioni, mentre si augura di tornare il più presto possibile ad allenarsi con i suoi compagni. Compagni di squadra che nel frattempo verranno contattati e tamponati. Già tre i positivi per i ... Leggi su bloglive

Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: la pandemia spinta da contagi tra under 40 #ANSA - Corriere : Festa a Porto Rotondo, 8 giovani di Roma positivi: scatta l’allarme «C’erano anche dei milanesi» - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - vitovito63 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, l'allarme dal Cotugno: «Contagi frutto di irresponsabilità» - Mario82673246 : RT @mattinodinapoli: Coronavirus, l'allarme dal Cotugno: «Contagi frutto di irresponsabilità» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, allarme anche per i più giovani Sicilia ON Press Roma, Mirante positivo al Covid: contagiati anche due ragazzi della Primavera

Algoritmo Facebook minaccia la salute/ “Disinformazione pericolosa” dicono i medici

Il portiere della Roma ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus: è asintomatico e sta bene, contagiati anche due ragazzi della Primavera giallorossa. Torna l'allarme coronavirus nel c ...