Coronavirus, a Napoli e provincia 23 nuovi casi: tutti i comuni (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Altri 56 contagiati in Campania su 2.774 tamponi effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi della Regione. Diciotto dei 56 positivi sono cittadini provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Un dato in crescita che non si registrava dal mese di maggio. A Napoli sono stati registrati 12 nuovi casi mentre in provincia altri 11. Riscontrati positivi nei comuni di Torre Annunziata, Caivano, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Gragnano, Portici, San Giorgio a Cremano (2), Torre del Greco, Vico Equense ed Ercolano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

