Coronavirus a Caserta, aumentano i mini focolai: 13 positivi nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) Coronavirus a Caserta: una netta inversione del trend nelle ultime settimane in tutta l’aera, con i contagi in aumento costante. Tredici casi in più di contagio al Coronavirus nel Casertano in 24 ore, che, contando una guarigione, portano gli attuali positivi a 74 rispetto ai 62 due giorni fa. Lo certifica il report dell’Asl di … Leggi su 2anews

