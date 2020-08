Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Francia registra 3.776 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando il record di contagi dalla fine del lockdown. Lo riferisce il comunicato della Direzione generale della Salute, citato ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore #coronavirus - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore #coronavirus - massimolivier : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore #coronavirus - Jnterista_5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore #coronavirus - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 776 Coronavirus nel mondo, Spagna: in tre giorni oltre 16mila contagi. Cina approva il suo primo vaccino la Repubblica Coronavirus, in Spagna tornano numeri spaventosi: 3715 contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore

L’epidemia di coronavirus continua a colpire duramente la Francia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 3.776 nuovi casi. Altri 17 decessi legati al Covid-19 portano a 30.468 il totale delle vittime.

Coronavirus, 3.776 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore

La Francia registra 3.776 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando il record di contagi dalla fine del lockdown. Lo riferisce il comunicato della Direzione generale della Salute, citato ...

L’epidemia di coronavirus continua a colpire duramente la Francia, che nelle ultime 24 ore ha registrato 3.776 nuovi casi. Altri 17 decessi legati al Covid-19 portano a 30.468 il totale delle vittime.La Francia registra 3.776 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, segnando il record di contagi dalla fine del lockdown. Lo riferisce il comunicato della Direzione generale della Salute, citato ...