Coronavirus, 20 nuovi casi nel nord Sardegna: il bollettino (Di mercoledì 19 agosto 2020) ... Visited 22 times, 22 visits today, Notizie Simili: Quattro nuovi casi di Coronavirus nel nord Sardegna:… Dieci nuovi casi di Coronavirus in Sardegna: il bollettino Coronavirus, nessun nuovo contagio ... Leggi su galluraoggi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, è aumentata la #caricavirale nei #tamponi. Da 10.000 a 1 milione di particelle per millilitro. Spia d… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati: i contagi continuano ad aumentare. Sono 642 i nuovi casi in 24 ore: è il numero più alto da m… - RegioneER : #Coronavirus, l'aggiornamento: 21 nuovi casi positivi, di cui 13 asintomatici da screening regionali e 7 collegati… - GiCagnassola : RT @Acidelius: @sole24ore Ma come cacchio li riportate i dati? I nuovi casi sono 271 !! 642 è il totale tra: Nuovi positivi: 271 Dimessi/… - infoitinterno : Coronavirus, 27 nuovi casi in Liguria: 12 da viaggi all'estero -