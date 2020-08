Coronavirus 19 agosto: dati mai così alti dal 23 maggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuovi contagi da Coronavirus oggi 19 agosto in Italia: dati mai così alti dal 23 maggio, salgono anche terapie intensive. Risalgono e di molto i casi di contagio da Coronavirus in Italia: ieri eravamo a 403 nuovi contagi, 5 morti, 174 guariti su 53.976 tamponi totali. Oggi i tamponi sono quasi ventimila in più, ma … L'articolo Coronavirus 19 agosto: dati mai così alti dal 23 maggio è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

