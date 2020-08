Corea del Nord, vietati i cani domestici: “Simbolo della decadenza occidentale”. I proprietari: “Finiranno nei ristoranti” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – L’ultima pensata di Kim Jong-un non ha nulla a che vedere con missili o dichiarazioni di guerra. Stavolta il leader NordCoreano se l’è presa con i cani da compagnia. Ma cosa hanno fatto di male questi animali domestici? Ovviamente nulla, ma secondo Kim rappresentano “la decadenza occidentale” e fanno parte di “una tendenza contaminata dall’ideologia borghese”. A qualcuno potranno ricordare le invettive di Pol Pot contro gli occhiali, vezzo da intellettuali megafono del capitalismo e intrinsecamente borghesi. A riguardo i cittadini NordCoreani potranno dormire sonni tranquilli, almeno in questo caso, se non altro perché Kim porta gli occhiali da vista. Viceversa i ... Leggi su ilprimatonazionale

Il mini van abbandona l'aspetto troppo "familiare" per indossare quelli del SUV moderno, con passaruota dal design pronunciato e un look generale più muscolare e aggressivo. Tutto nuovo il frontale ...

Hanno superato la soglia dei 22 milioni i casi di coronavirus nel mondo e 780 mila morti dall'inizio della pandemia. Cifre destinate a continuare a salire, con il virus che ancora galoppa in Stati Uni ...

